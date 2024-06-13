Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Temizliyor

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıkları özenle temizliyor. Ot temizliğinin yapıldığı mezarlıklar, aynı zamanda haşerelerden de arındırılarak vatandaşlar için güvenli hale getiriliyor.

Kurban Bayramı öncesinde ve bayramda vatandaşların mezarlığı güvenle ve rahat bir şekilde ziyaret edebilmesi için temizlik çalışmasına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla hız verildi. Mezarların üstlerindeki kuru otların yolunmasından, mezarlara giden ara yolların temizliği ve böcek ilaçlamalarının yapılmasına kadar birçok farklı çalışma ile mezarlıklar tertemiz bir hale getirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- Mustafa Arda: "Mezarlıkların temizliği ne kadar güzel bir şey. Temiz olursa içinde herhangi bir haşere olmaz. Ziyaret edenler rahatlıkla korkmadan mezarlarının çevresine girip ziyaret edebilir. Buranın temizliğini yapan kişilere de Allah kolaylıklar versin. Onlardan da Allah razı olsun, çok iyi bir hizmet."

-Ayten Yıkık: "Temizlik konusunda on numara. Çok güzel, temiz. Ben sürekli buradan geçerim. Hiçbir zaman için pis görmedim. Temiz, düzenli ve bakımlı."