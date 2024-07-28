Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde Konser Düzenledi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonlarında araç trafiğine kapattığı Milli Kuvvetler Caddesi'ne sahne kurarak vatandaşların yaz akşamını renklendirmek, keyifli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla konser düzenledi.
Balıkesir'in en işlek caddelerinden olan Milli Kuvvetler Caddesi'ni, hafta sonları 11.00-23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatarak vatandaşların rahatça ve güvenle alışverişlerini yapmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sanatı sokağa taşıdı.
Kurulan sahnede Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın yetenekli sanatçıları; Ezgi Abacı, Metin Durgutlu, Cihangir İncemen ve Umut Ayral müzikseverlerle buluştu.
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