Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i Zuhal Olcay konseriyle andı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i Zuhal Olcay konseriyle andı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet\'i Zuhal Olcay konseriyle andı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyük şair ve yazar Nazım Hikmet'i 61. ölüm yıl dönümünde Zuhal Olcay konseriyle anma etkinliği düzenledi.

03.06.2024 15:52  Güncelleme: 16:02
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyük şair ve yazar Nazım Hikmet'i 61. ölüm yıl dönümünde Zuhal Olcay konseriyle andı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i iki ayrı programla andı. Gündüz, "Nazım Hikmet" belgeselinin yönetmeni Nebil Özgentürk'ün de konuk olduğu Halk TV'de Serhan Asker'in sunumuyla yayınlanan "Görkemli Hatıralar" programında Nazım'ı anan Büyükşehir Belediyesi, gece ise sevilen ses ve tiyatro sanatçısı Zuhal Olcay'ın konseriyle anmaya devam etti.

Balıkesir'de olmaktan ve böyle güzel bir dinleyici topluğuna şarkılar söylemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zuhal Olcay, Balıkesirliler için "Yine Aşk Var", "Pervaneler", "Sen Benim Şarkılarımsın", "Bir Harmanım Bu Akşam", "Boşvermişim Dünyaya", "Aldatıldık" gibi Türk pop müziğinin kült olmuş şarkılarını seslendirdi.

Nazım Hikmet'i, 61'inci ölüm yılında en güzel şekilde andıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise "Memleket hasretiyle başka ülkelerde olup memleketini bu kadar güzel anlatan dev ozan şairimizi anıyoruz. Etkinliklerimiz daha devam edecek. Daha yeni başlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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