Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Plajları Tatilcilerden Tam Not Aldı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Plajları Tatilcilerden Tam Not Aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı plajlar, temizlik ve cankurtaran hizmetleriyle tatilcilerden tam not aldı. Yerli ve yabancı turistler, plajların temizliği ve cankurtaran hizmetlerinden memnun kaldı.

24.06.2024 13:32
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan mavi bayraklı plajlar, temizlik ve cankurtaran hizmetiyle tatilcilerden tam not aldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'in plajlarını tercih eden yerli ve yabancı turistler, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren plajların temizliği ve cankurtaran hizmetlerine tam not verdi.

Büyükşehir ekipleri, bu yıl Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla kule ve cankurtaran sayısını artırarak; 34 kulesinde, 98 cankurtaranıyla vatandaşların boğulma riskine karşı plajlarda görev başı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Plajları Tatilcilerden Tam Not Aldı - Son Dakika

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