Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayraklı Plajları Tatilcilerden Tam Not Aldı

Güncel

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan mavi bayraklı plajlar, temizlik ve cankurtaran hizmetiyle tatilcilerden tam not aldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'in plajlarını tercih eden yerli ve yabancı turistler, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren plajların temizliği ve cankurtaran hizmetlerine tam not verdi.

Büyükşehir ekipleri, bu yıl Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla kule ve cankurtaran sayısını artırarak; 34 kulesinde, 98 cankurtaranıyla vatandaşların boğulma riskine karşı plajlarda görev başı yaptı.