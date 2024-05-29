Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireylere Evde Bakım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireylere Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede yatağa bağımlı ve özel gereksinimli bireyler için evde bakım hizmeti veriyor. Ev temizliği ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan bireyler, belediye ekipleri tarafından steril bir şekilde destekleniyor. Bu hizmet sayesinde sağlıklı bir ortamda yaşayan bireylerin hastalık ihtimalleri de azalıyor.

29.05.2024 14:18
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede yatağa bağımlı ve özel gereksinimli bireyler için evde bakım hizmeti veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliği esas alarak hizmetlerini sürdürüyor. Sağlık Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 3 noktada, 5 ekip ve 20 personelle hizmet veren evde bakım ekipleri, 20 ilçede kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen ya da özel gereksinimi bulunan bireylerin ev temizliği ve kişisel bakımını gerçekleştiriyor. 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nden talep oluşturulması doğrultusunda iş planını belirleyen ekipler, rutin periyotlarda ilgili adrese kadar gidip ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini steril bir şekilde büyük bir titizlikle yapıyor.

Hastalık ihtimallerinin önüne geçiliyor

Ev temizliği ve kişisel hijyen taleplerini karşılayamayan özel gereksinimli vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmeleri amacıyla hayata geçirilen evde bakım hizmetleri özel gereksinimli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Böylece sağlıklı ortamda, sağlıklı yaşayan bireylerin hastalık ihtimallerinin de önüne geçiliyor.

"Büyük bir aile gibiyiz"

Özel gereksinimli oğlu için evde bakım hizmetinden yararlanan Mümin Saraçoğlu "Allah razı olsun; geliyorlar, temizliyorlar, bakıyorlar. Rabbim onlara hayırlısını versin her şeyin, ayakları yere düz bassın. Allah razı olsun belediyemizden; camlarımı siliyorlar, evimi temizliyorlar, çocuğu banyo yaptırıyorlar. Güzelce temizleyip gidiyorlar, büyük bir aile gibiyiz" dedi.

"Çok memnunuz"

Yatağa bağımlı annesi için evde bakım hizmeti alan Balıkesir Alzheimer Hasta Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Aköz "Çok memnunuz. Daha önceleri kendimiz hastaları yıkamakta çok zorlanıyorduk. Ben yıkayabilsem de hastalarımızı yakınları aileleri yıkayamıyorlar. Her tarafı tutmayan bir kişi, bu kadın bunu asla çevirip yıkayamadığı için Allah'a şükür 3 senedir yatalak olmasına rağmen benim annemin hiçbir tarafında yarası, beresi yok. Bu hizmetin devamı, bizim Balıkesir'in yaşlıları ve yatalakları için çok elzem bir şey" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireylere Evde Bakım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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