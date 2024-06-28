Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şiddet Gören Sokak Köpeğini Koruma Altına Aldı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şiddet Gören Sokak Köpeğini Koruma Altına Aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şiddet gören sokak köpeğini korumasına alarak, tedavi ve bakımlarını tamamlayıp sahiplendirdi. Köpek, İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra hayvansever bir vatandaşa sahiplendirildi.

28.06.2024 21:20  Güncelleme: 00:33
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şiddet gören sokak köpeğini korumasına alarak, tedavi ve bakımlarını tamamlayıp sahiplendirdi.

İvrindi İlçesi Evciler Mahallesi'nde şiddet uygulandığı tespit edilen köpek için Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü harekete geçerek, köpeği koruması altına aldı.

13 Haziran Perşembe gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi korumasında olan 'setter' cinsi 2021 doğumlu erkek köpeğin, İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli tüm tedavisi, bakımı, aşılaması, parazit uygulamaları ve sağlık kontrolleri yapıldı. Başkan Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın öncülüğünde hayvansever bir vatandaşa sahiplendirilen köpeğe, "Cesur" adı verildi.

Köpeğin şiddet gördüğü haberini sosyal medyadan üzülerek izlediğini belirten Fatma Özcan, "Bir hayvansever olarak tabii ki çok üzüldük, bütün hayvanseverler gibi. Bana sahiplendirme yaptığı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra gereken ilgiyi, sevgiyi, alakayı görecek. Acılarını unutturmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şiddet Gören Sokak Köpeğini Koruma Altına Aldı - Son Dakika

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