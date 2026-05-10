Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Usulsüz İhale" İddialarını Yalanladı: Ödeme Yapılmadı, Kamu Zararı Yok

10.05.2026 15:39  Güncelleme: 19:02
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın hakkında usulsüz ihale iddialarını yalanlayarak, iddialara ilişkin herhangi bir kamu zararı oluşmadığını belirtti. Soruşturma iznine itiraz edileceği açıklandı.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın hakkında soruşturma izninin verildiği "usulsüz ihale" iddialarını yalanladı. Açıklamada, iddialara konu ihaleyle ilgili belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığı, bu nedenle kamu zararı oluşmadığı vurgulanarak, Ahmet Akın hakkında verilen soruşturma iznine Danıştay nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında gündeme gelen ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma izni verdiği ihale iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2024 Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan süsleme çalışmalarında, işin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, son günlerde bazı medya organlarında yer alan haber ve yorumların, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca belediye başkanları, ihale yetkilisi veya harcama yetkilisi sıfatını taşımamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu işin nasıl yapılacağına ilişkin Sayın Belediye Başkanımızın herhangi bir talimatı, yazılı emri ya da dahli bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır."

"ÖNCEKİ DÖNEMLERDE BELEDİYE BAŞKANI DAHİL EDİLMEDİ"

Konunun öğrenilmesiyle birlikte gerekli idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Bu kapsamda; ilgili Daire Başkanı görevden alınmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış, disiplin Kurulu tarafından en ağır disiplin cezalarından biri olan 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verilmiş, cezai yönden gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosya Balıkesir Valiliği'ne intikal ettirilmiştir. Öte yandan, geçmiş dönemlerde de benzer nitelikte usulsüzlüklerin yaşandığı, ancak o dönemlerde belediye başkanlarının sürece dahil edilmediği ve haklarında soruşturma izni de verilmediği bilinmektedir. Buna rağmen, mevcut olayda Sayın Belediye Başkanımız hakkında soruşturma izni verilmesi dikkat çekici bulunmakta, söz konusu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirilmektedir.

"HUKUKİ SÜREÇ DANIŞTAY NEZDİNDE TAKİP EDİLECEK"

Tüm bu hızlı, şeffaf ve hukuka uygun adımlara rağmen Sayın Belediye Başkanımız hakkında soruşturma izni verilmesi, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Konuya ilişkin gerekli itiraz ve başvurular önümüzdeki günlerde Danıştay nezdinde yapılacaktır. Nitekim Danıştay'ın benzer uyuşmazlıklarda verdiği emsal kararlar da bulunmaktadır. Henüz ortada düzenlenmiş bir iddianame veya verilmiş bir mahkeme kararı bulunmaksızın, yalnızca idari bir karara dayanılarak yapılan haberlerin; masumiyet karinesini zedeleyici ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Balıkesir halkının emanet ettiği kaynakları; şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri doğrultusunda yönetmeye devam edeceğimizi, kamu yararını her koşulda ön planda tutacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: ANKA

