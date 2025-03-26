Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Hız Verdi

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç'in Çayüstü ve Değirmenli mahallelerinde kazaların yoğun olarak yaşandığı yolun yapılması için talepte bulunulması üzerine düğmeye bastı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sorunsuz bir altyapı için tüm ekipleri seferber ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda Savaştepe ve Bigadiç'te yol yenileme, açma ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Bigadiç'in Çayüstü ve Değirmenli Mahallelerinde 4 bin 850 metre, Savaştepe Sanayi Bölgesi'nde 15 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntılar yaşamaması için tam teçhizatla faaliyetlerini sürdürüyor.

Halkın ihtiyacına yönelik hizmet üretiliyor

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Bigadiç'in Çayüstü ve Değirmenli kırsal mahallelerinde yol yenileme işlemi gerçekleştirdi. Çayüstü Mahallesi'nde 7 metre genişliğe sahip 4 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni yollar açarken, ihtiyaca göre faaliyetleri de sürdürüyor. Bu kapsamda Bigadiç'e bağlı Değirmenli kırsal mahallesinde vatandaşların talebi üzerine 6 metre genişliğinde ve 850 metre uzunluğunda yol yapıldı. Tüm ilçelerde yama, asfalt kaplama ve yeni yollar açma gibi çalışmalar yapan belediye ekipleri aynı zamanda kırsaldaki tarla yollarını açarak halkın ihtiyacına yönelik hizmet üretiyor.

Büyükşehir Belediey Başkanı Ahmet Akın'a yolun yapılmasını istediklerini söylemeleri üzerine hemen harekete geçildiğini söyleyen Çayüstü Mahallesi Muhtarı Erdoğan Demir,"Muhtarlar Buluşması'nda Ahmet Başkan'ımızdan yolun yapılmasını rica ettik. O da sağ olsun ilgilendi ve hemen ekipleri gönderdi. Sözünde durdu. Çalışmalar başladı. Yolun eski hali çok kötüydü, araçlar geçmiyordu" dedi.

Vatandaşlar, sürdürülen faaliyetlere ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-İsmail Çakır: "Bu yol eskiden çok bozuktu, şimdi çok güzel oldu."

-Harun Kandemir: "Mahallemizde yol çalışmamız Başkanımız sayesinde başladı. Bayağı zamandır yapılmıyordu. Biz sorunu dile getirir getirmez çözüm bulundu. Köye giriş çıkışlarımız daha rahat oldu. Ahmet Başkan'ımıza verdiği hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz."

-Binnur Demir "Yolumuz çok kötüydü. Arabalar çok zor gelip gidiyordu. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz çalışmalara başladı. Çok güzel oldu."