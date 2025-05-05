Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Süper Amatör Lig'de Şampiyon Oldu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2024-2025 Süper Amatör Lig Sezonu Play-Off Grubu 10. Hafta mücadelesinde İvrindi Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2024-2025 Süper Amatör Lig Sezonu Play-Off Grubu 10. Hafta mücadelesinde İvrindi Belediyespor'u evinde ağırladı. Büyükşehir, müsabakayı 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Play-Off Grubu'nu 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 21 puanla lider tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

"Takımımıza Bölgesel Amatör Lig'de başarılar diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'umuzun 2024-2025 Süper Amatör Lig Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlanması bizleri gururlandırdı. Spordaki bu başarılarla şehrimizi en iyi şekilde temsil eden tüm kulüp yöneticilerimize, futbolcularımıza, teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, takımımıza Bölgesel Amatör Lig'de başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz ise "İlk başkanlık serüvenimde 2024-2025 Süper Amatör Lig Sezonu'nu şampiyon tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda ilk kez kupa kazanmanın heyecanını paylaşıyorum. Bu başarıda en büyük destekçimiz olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Akın'a hep yanımızda olduğu için canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.