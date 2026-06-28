(BALIKESİR) - Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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