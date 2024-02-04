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Balıkesir'de 40 şüpheli suçludan aranıyordu, hepsi yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 40 şüpheli suçludan aranıyordu, hepsi yakalandı

Balıkesir\'de 40 şüpheli suçludan aranıyordu, hepsi yakalandı

Balıkesir'de, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonlarda 60 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra 15'i cezaevine sevk edildi.

04.02.2024 16:21
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Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 120 polisin katılımıyla, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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