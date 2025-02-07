Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından, Balıkesir'de afet bilincini artırmak ve arama kurtarma çalışmalarında görev alanları anmak amacıyla "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" konulu panel düzenlendi.
Balıkesir Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin açılış konuşmasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkul afet yönetimi, yapı güvenliği ve arama kurtarma ekiplerinin önemine dikkati çekti.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'ın birer konuşma yaptığı, MEB AKUB Balıkesir Ekip Lideri Volkan Ali Bozdemir'in moderatörlüğündeki panelde katılımcılar afet bölgesinde yaşadıkları deneyimleri ve sahada karşılaştıkları zorlukları paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de '6 Şubat'ın Kahramanları' Paneli - Son Dakika
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