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Balıkesir'de Ambulansla Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'de Ambulansla Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir'de özel bir firmaya ait ambulansta yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 14 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Operasyon sonucunda Okan A., Aptullah Y. ve Cankan E. tutuklandı.

Balıkesir\'de Ambulansla Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
20.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 12:22
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Balıkesir'de, dün özel bir firmaya ait ambulansta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce uyuşturucu ele geçirilen ambulanstaki Okan A. (33), Aptullah Y. (26) ve Cankan E'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Okan A. idaresindeki 34 RE 1140 plakalı ambulansla kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, durdurdukları ambulansta narkotik dedektör köpeği "Dangal" ile yaptıkları aramada tıbbi malzemelerin arasına gizlenmiş bavulun içinde 9 kilo 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirmişti. Bunun üzerine Okan A. ile araçtaki Aptullah Y. ve Cankan E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Ambulansla Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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