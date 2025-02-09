Balıkesir'de Antik Liman Gün Yüzüne Çıktı

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Balıkesir'de deniz çekildi 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı. Antik limanın taşlarına kuşlar konarken, vatandaşlarda liman taşlarının üzerinde gezdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi. Burhaniye'de son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, denizin içinde küçük adacıklar oluştu. Çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü ise endişeye sebep oldu. Burhaniye Ören sahilinde yürüyen vatandaşlar çekilmenin ardından ortaya çıkan antik limanı seyrederken, limanın taşlarına kuşlar kondu. Antik limanı izleyeme gelen inşaat ustası Kemal İşi, " 10 senedir buradayım ben. Buraya yürüyüş yapmaya geliyorum. On senede denizin çekildiğini gördüm. Ancak, bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum. İlk defa da antik limanın üzerinde yürüme şansım oldu" dedi. Marangoz Hamdi Mengi de, " Doğma büyüme Burhaniyeliyim. Ören de buralarda çok yürüdük koştuk . Ama batık limanı ilk defa bu kadar çekilmiş vaziyette gördük. Pazar günü olmasına rağmen gezdik, araştırma yaptım. Deniz patlıcanları gördük. Yengeçler gördük. İnşallah, afet habercisi değildir. Bu kadar çok çekildiğine ilk defa şahit oluyorum"