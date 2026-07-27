Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki can dostların tedavisine Savaştepe’den başladı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, sokaktaki patili dostların bakım ve tedavileri için temmuz-ağustos ayı programına Savaştepe'den başladı.

Balıkesir genelindeki can dostların tedavi ve bakımlarıyla düzenli olarak ilgilenen Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki canların güvenli ve konforlu bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

HER GÜN BAŞKA BİR İLÇEDE HİZMET VERİYOR

Her gün bir ilçede ücretsiz tedavi ve bakım hizmeti veren Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, temmuz-ağustos ayı programına bugün Savaştepe'den başladı.

28 Temmuz'da (yarın) Bigadiç Pazar Yeri, 29 Temmuz'da Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 30 Temmuz'da Kepsut Cumhuriyet Meydanı'nda olacak araç, 31 Temmuz'da da Dursunbey Kent Meydanı'nda 10.30-16.00 saatlerinde hizmet verecek.

3 Ağustos'ta Balya Cumhuriyet Meydanı'nda tedavi ve bakım hizmeti gerçekleştirecek Can Dost 4 Ağustos'ta İvrindi Atatürk Meydanı, 5 Ağustos'ta Havran Belediye Binası önünde, 6 Ağustos'ta Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı, 7 Ağustos'ta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 10 Ağustos Gömeç Cumhuriyet Meydanı, 11 Ağustos'ta Ayvalık Cumhuriyet Meydanı ve 12 Ağustos'ta Susurluk Heykel Meydanı'nda hizmet verecek.

Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 13 Ağustos'ta Manyas Atatürk Meydanı'nda, 14 Ağustos'ta Gönen Hükümet Meydanı'nda, 17 Ağustos'ta Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda, 18 Ağustos'ta Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda, 19 Ağustos'ta Marmara Adası'nda, 20 Ağustos'ta Karesi Millet Bahçesi'nde ve 21 Ağustos'ta Altıeylül Atatürk Parkı'nda olacak.