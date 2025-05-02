Balıkesir'de Caz Müziği Konseri Büyük Beğeni Topladı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği caz müziği konseri, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Şehrin sosyal hayatını canlandırmak için sanatsal faaliyetlere ağırlık veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde düzenlenen caz müziği konseri, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Konserde ünlü müzisyen Yavuz Darıdere, Hammond org ve trompetle güçlü bir performansa imza attı. Tolga Bilgin, Ceynur Beste, Bartu Çe ve Yamaç Akdağ'ın yer aldığı orkestra, caz müziğin duygusal derinliğini ve enerjik temposunu dinleyicilere yansıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde caz müziğin en beğenilen eserleri hayat buldu.

Konsere Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ve vatandaşlar katıldı.