Balıkesir\'de CHP Adayı Ahmet Akın Önde

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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.19 itibarıyla Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. Balıkesir'de yüzde 54.73 ile CHP adayı Ahmet Akın birinci sırada bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 54.73, AK Parti yüzde 39.55, İYİ Parti yüzde 3.23, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.57, DEM Parti yüzde 0.9.

Balıkesir'de oy sayma işlemleri devam ediyor.