Balıkesir\'de Çocuk Bayramı Etkinliği

Balıkesir'de Yeşilay Çocuk Komisyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan bileklikler, çocuklara hediye edildi.

Balıkesir Yeşilay Çocuk Komisyonu gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Bir araya gelen çocuklar, kendi el emekleriyle 200 adet Yeşilay bilekliği hazırladı.

Çocukların hazırladığı bileklikler vatandaşlara ve çocuklara hediye edildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, çocukların Yeşilay'ın çalışmalarına ciddi katkı verdiğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.