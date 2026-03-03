Ayvalık'ta "Baldep" Kapsamında Zemin Sınıflaması Detaylandırma Çalışmaları Devam Ediyor

(BALIKESİR) - Balıkesir genelinde başlatılan "Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi" (BALDEP) kapsamında yürütülen zemin sınıflaması detaylandırma çalışmaları, Ayvalık'ta devam ediyor.

BALDEP kapsamında yürütülen zemin sınıflaması detaylandırma çalışmaları, Ayvalık'ta devam ediyor. Özellikle Altınova Sahili'nde sürdürülen saha çalışmalarıyla yerel zemin özellikleri belirlenirken, sıvılaşma riski taşıyan alanlar da bilimsel veriler ışığında tespit ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında elde edilecek verilerin, imar ve planlama süreçlerine katkı sunması hedefleniyor. Saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.

Projede, Türkiye'de ilk kez TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Hareketli Sismik Ölçüm Sistemi (HSAD) şehir içi ölçümlerde kullanılıyor. Bu sistem ile geniş alanlarda hızlı ve yüksek çözünürlüklü veri toplanarak yer altı yapısı ayrıntılı biçimde analiz ediliyor. Elde edilen bilimsel bulguların, afetlere dirençli ve güvenli yerleşim alanlarının oluşturulmasına zemin hazırlaması amaçlanıyor.