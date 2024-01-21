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Balıkesir'de Elektrik Süpürgesi ve Tost Makinesinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de Elektrik Süpürgesi ve Tost Makinesinde Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Renas Ç. (27) ve Bilgin İ. (27) gözaltına alındı.

Balıkesir\'de Elektrik Süpürgesi ve Tost Makinesinde Uyuşturucu Operasyonu
21.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:31
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BALIKESİR'de düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Renas Ç. (27) ve Bilgin İ. (27) gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Renas Ç. ve Bilgin İ.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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