Balıkesir'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

Balıkesir\'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolcu durumları ve sürücünün durumu hakkında bilgiler verildi.

17.01.2025 12:24  Güncelleme: 12:25
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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarptığı, 4'ü ağır 25 işçinin yaralandığı kazanın ardından tedavisi hastanede devam eden Zülfiye Ercan (57), yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, Bandırma-Gönen kara yolu Taştepe mevkisinde meydana geldi. Tekstil fabrikasındaki gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan Hüseyin D.'nin (56) kullandığı 10 S 28088 plakalı servis midibüsü, rampadan inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayıp yol kenarındaki su kanalına girerek toprak alana çarptı. Kazada 25 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılardan Zülfiye Ercan, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Ercan'ın cenazesinin Gönen'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Hüseyin D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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