Balıkesir'de General Kemal Ortaokulu'nda Karne Dağıtım Töreni - Son Dakika
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Balıkesir'de General Kemal Ortaokulu'nda Karne Dağıtım Töreni

Balıkesir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle General Kemal Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu ve okulun idarecileriyle sohbet etti. Ustaoğlu, Balıkesir'de 204 bin öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini belirtti. İl genelinde 17 bin 200 öğretmenin 1024 okulda görev yaptığını ifade eden Ustaoğlu, öğretmenlere teşekkür etti ve geleceğin teminatı olan öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gösterdikleri emeği takdir etti.

14.06.2024 11:59
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Balıkesir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle General Kemal Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra okulun idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, Balıkesir'de il genelinde 204 bin öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini söyledi.

İl genelinde 17 bin 200 öğretmenin 1024 okulda görev yaptığını dile getiren Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı yavrularımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi adına verdiğiniz emeklere şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Sizlerin ektiği tohumlar yarın bir gün bizlerin oturduğu makamlarda, koltuklarda olacaklar, biz buna inanıyoruz. Bu anlamda Balıkesir'imiz eğitim ve öğretimde güzel bir performans sergiliyor. Gerek üniversite sınavında gerek liselere giriş sınavında gerçekten bizleri heyecanlandıran, duygulandıran, gururlandıran öğrencilerimizi mezun ediyoruz ve onları inşallah ülkemizin geleceğine onları emanet ediyoruz. Tabii burada en büyük emek öğretmenlerimizindir. Ben ilkokulun 5 sınıfını bir okulda okudum. İlkokul öğretmenim Trabzonluydu ve ben daha sonra Trabzon'da vali olarak görev yaptım. Ailenizden sonra hayata sizi hazırlayan, ilk elinizden tutan öğretmeniniz yıllar sonra sizi vali olarak görüyor. Ben inanıyorum ki sizlerin emek verdiği yavrularımız yarın bir gün inşallah sizlerin eseri olarak birçok yere gelecekler. Sizler bizim gözümüzde çok değerli ve kıymetli sanatkarlarsınız, zanaatkarlarsınız. Çünkü insan yetiştiriyorsunuz. Ülkenin geleceğini sizler hazırlıyorsunuz."

Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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