Balıkesir'de Gönen Sanayi Sitesi'nde Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen sanayi sitesinde 300 metrelik yolda asfaltlama çalışması yaptı. Bölge esnafı, çalışmalar ile yolun daha modern ve konforlu hale getirilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Sanayi Sitesi'ndeki yollarda asfalt serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, deforme olan ve kullanılamaz hale gelen 300 metrelik yolda asfalt serimi ve 37 bin 200 metrekare parçalı yolda yama işlemi yaptı.

Vatandaşlar, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

-Sanem Yılmaz: "Sabah işe geliyoruz, arabayı tamirciye bırakıyoruz. Çünkü her gün bir arıza çıkıyordu. İnşallah bir daha bundan sonra böyle bir şey olmayacak, mutluyuz. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Ahmet Akın'dan beri artık her şey güzelleşiyor."

-Veysel Çürük: "Şu an çok memnunuz, iyi oldu yani. Gerçekten çok zordu. Kışın çamurdan yazın tozdan dolayı çok zorluk çekiyorduk."

-Şefik Türk: "Çukur, çamur… Sorunlar buydu yani. Şu anda çalışmalar başladı. Umutluyuz yani güzel oldu."

- Ramazan Doğan: "Çukurların çok büyük olması ve toz çok büyük bir sorundu. Benim en çok mağdur olduğum şey toz. Yoldan kalkan toz olduğu gibi dükkanın içine giriyordu. İnşallah bu asfaltlama olduktan sonra tozdan da kurtulacağız. Hem dışarıdan gelen vatandaşın şikayetleri ayrı bir sorundu. Burası sanayi bölgesi, burada yapılan bu hizmetten inşallah diğer vatandaşlar de gelen gidenler de memnun kalacak. İşlerimiz de daha iyi olacak muhtemelen. Hizmet vatandaşa olduktan sonra herkes yararlanıyor zaten. Güzel şeyler, bence iyi şeyler oluyor."