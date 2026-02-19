Balıkesir'de İstişare Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

Balıkesir'de İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Balıkesir\'de İstişare Toplantıları Devam Ediyor
19.02.2026 14:01
BTO, sektörlerin durumu ve 2026 beklentilerini ele almak için toplantılar düzenliyor.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) tarafından meslek komitelerine yönelik düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor.

BTO Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula başkanlığında düzenlenen toplantıda, sektörlerin mevcut durumu ve iş dünyasının gündemi ele alındı.

Toplantıda, 2026 yılı ekonomisine ilişkin beklentiler, finansmana erişim imkanları, oda, üye hizmetleri ve sektörel sorunlar değerlendirildi.

Komite üyelerinin talep ve çözüm önerilerini dinleyen Kula, üyelerden gelen görüşlerin ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacağını ifade etti.

Balıkesir iş dünyasının gelişimine katkı sunmayı amaçlayan toplantıların periyodik olarak süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Yerel Haberler, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

