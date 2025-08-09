Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen iki kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit ve Ayvalık ilçe emniyet müdürlükleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekiplerince düzenlene ortak operasyonlarda toplam 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler M.S.E. ve R.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
