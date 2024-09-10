Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama

Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında uyuşturucu, bandrolsüz sigara ve ruhsatsız tabanca bulunuyor. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklandı.

10.09.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 zanlı yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, bandrolsüz sigara, uyuşturucu hap, elektronik sigara, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:19:34. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement