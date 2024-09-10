Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonları: 7 Tutuklama

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 zanlı yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, bandrolsüz sigara, uyuşturucu hap, elektronik sigara, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı bildirildi.