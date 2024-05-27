Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 22 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda son bir haftada 18 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise uyuşturucu haplar, haşhaş bitkileri, metamfetamin, esrar, kokain, av tüfeği, eski eserler ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

27.05.2024 18:01
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Balıkesir Jandarma Komutanlığınca son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç. Havran. İvrindi, Karesi, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ilçelerinde 18 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 159 adet sentetik uyuşturucu hap, 130 kök haşhaş bitkisi, 81 gram metamfetamin, 48 gram kubar esrar, 6 gram kokain, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet av tüfeği, 89 adet fişek, 21 adet eski eser, 1 adet kesici alet, 1 dijital materyal ve 30 bin 335 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 22 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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