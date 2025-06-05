Balıkesir'de Kadıköy Mahallesi'nde Yeni Mesire Alanı Projesi Başladı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Balya'nın Kadıköy Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda mesire alanı oluşturmak için harekete geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan mesire alanı için düğmeye bastı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı öncülüğünde Balya Belediyesi'nin katkılarıyla Kadıköy Mahallesi'nde başlayan çalışmalarda, yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda engelsiz mesire alanından Seyir Terası'na, yürüyüş yollarından çocuk oyun grubuna kadar her detay düşünüldü. Kısa sürede tamamlanması planlanan mesire alanı, modern ve konforlu yüzüyle halkın hizmetine sunulacak.

60 araçlık otoparkı olacak

Büyükşehir Belediyesi'nin Balya'ya kazandıracağı 7 bin metrekarelik Kadıköy Mesire Alanı'nda, aile çay bahçesi, seyir terası, engelsiz mesire alanı ve çocuk oyun grubunun da yer aldığı bir piknik alanı olacak. Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmaya başladığı atıl alan, yeşillendirilip, proje alanının hazırlanmasıyla vatandaşlar keyifle zaman geçirebilecekleri bir alana kavuşmuş olacak. Yaklaşık 750 metrekaresi "Engelsiz Mesire Alanı" olarak hazırlanacak alanda araç yolu, yürüyüş yolları, 4'ü engelli aracı olmak üzere 60 araçlık otopark, piknik masaları ve barbekü alanlarıyla ilçe halkının hizmetine sunulacak.