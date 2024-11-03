Balıkesir'de Kadınlar Judo Eğitimine Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kadınlar Judo Eğitimine Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadınların fiziksel ve ekonomik olarak güçlenmesi için judo kursları açtı. Kadınlar, şiddete karşı kendilerini koruma becerilerini geliştirmek amacıyla bu kursa katılıyor. Ücretsiz sunulan eğitim, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

03.11.2024 19:51
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Balıkesir'de kadınlar, judo eğitimlerine başladı

Kadınlar şiddete karşı güçleniyorlar

BALIKESİR - "Yalnız değilsiniz, yanınızdayız" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle kadınları hem ekonomik hem de fiziksel anlamda güçlendiriyor. Sokakta, evde, işte kısacası hayatın her alanında ve anında kendini dışarıdan gelebilecek tehlikelere korumak isteyen kadınlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı judo kursunda eğitimlerine başladı.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 38. Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Savunma Teknikleri Atölyesi" projesi kapsamında judo eğitimi vermeye başladı. Kadınların kendilerini dış tehlikelere karşı koruyabilmesini sağlamayı hedefleyen judo kursunda eğitimler başladı. Kontenjan sınırının olmadığı ve 15-50 yaş aralığında her kadının katılım sağlayabildiği kursa ilgi oldukça yoğun. Karşılaşabilecekleri olaylara karşı kendilerini savunmak isteyen kadınların bir araya geldiği kursta, katılımcıların hepsi artık her kadının kendini koruyabileceği kadar savunma tekniklerini bilmesi gerektiğini savunuyor. BBB'nin bu hizmeti ücretsiz olarak kadınlara sunmasının çok kıymetli bir çalışma olduğunu belirten kursiyerler, kadınların hep o ekonomik anlamda hem de fiziksel anlamda güçlenmesi için örnek projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ediyor.

Amacımız kendilerini korumalarını sağlamak

Kadınlara eğitim veren Judo Antrenörü Aybike Yıldız, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kadına yönelik yaşanan fiziksel şiddet karşı farkındalık eğitim projesi yürütmekteyiz. Türkiye'de çoğu kadın ya fiziksel şiddete ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu sosyal salgına bir çare arıyoruz. Amacımız kesinlikle şiddete şiddetle karşılık vermek değil. Amacımız kadınların fiziksel şiddete karşı kendilerini koruyabilme becerilerini geliştirmektir" dedi.

İyi ki açıldı

Kadınlara yönelik açılan judo kursundan çok memnun kaldıklarını söyleyen Meryem Özkaya "Çok memnunuz yani böyle bir şey yapıldığı için. Çok güzel bir şey, iyi ki de kurs açıldı" dedi.

Nazlı Ünal "Son dönemdeki kadına şiddet olaylarından dolayı kendimizi korumak için, kızımla birlikte geldim hatta. Başkanımız bize bu imkanı sağladığı için buradayız. Kadınların kendilerini korumaları şart, bu hareketleri de öğrenmelerini tavsiye ederim. Ben kurs açılacağını sosyal medyadan gördüm. Çağrı merkezinden kaydoldum. Kaydımı yaptırdım, başvurum onaylandı ve geldim. Son zamanlarda ekonomiden dolayı zaten bütçeler kısıtlı. Eşimiz ücret verip gönderemeyeceği için ücretsiz olması da çok sevindirici bir olay." diyerek Başkan Ahmet Akın'a kadınlara sunduğu bu hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kendimi korumak istiyorum

Kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı sonra günlerde kadınların daha fazla korku yaşadığını belirten Ezel Ünal "Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı, benim yaşlarımda bir kız öldürüldüğü için kendimiz güvende değilmişim gibi hissediyorum. O yüzden böyle bir başvuruyu yapmak istedim judoya karşı, dövüş sanatları dersi alıp kendimi korumak amacıyla. Dışarıya karşı bir savunmam olsun istedim" ifadelerini kullandı.

Tarih Öğretmeni Arzu Yıldız "Kendimi savunmak istiyordum. Belediyenin de böyle bir şey yaptığını duyunca başvurdum. Şu an kadın cinayetleri, kadın tacizleri sokaklarda fazla şekilde arttı. Artık gece geç saatlere kadar dışarıda duramıyoruz. Yetmiyor gündüz de duramıyoruz. Kendimizi korumak adına böyle bir şeye başladık. TTM'den servis kaldırıyorlar. Kursa da ücretsiz bir şekilde ulaşıyoruz" dedi.

Kötü olayların etkisi

Ziraat Mühendisi Emine Kaçan "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu duyurusunu ben sosyal medyada gördüm. Çok sevinerek aslında hemen mesaj attım. Son dönemlerde yaşanan kötü olaylardan dolayı algıda bir seçicilik oldu tabii ki. Maalesef günümüzde kadın ve erkek gücü denk olmadığı için, ne kadar eşit desek de eşit değiliz maalesef. Güç dengesini sağlayabilmek için de savunma sanatını öğrenmek için judoyu tercih ettik. Günümüzde ekonomik sorunların da olduğu bir dönemde maalesef her kadın böyle bir hizmete ulaşamıyor. Çalışan, çalışmayan her türlü kadına bu hizmeti sunması çok güzel bir şey. Belediyecilik ruhunu bize de göstermiş oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kadınlar Judo Eğitimine Başladı - Son Dakika

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