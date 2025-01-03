Balıkesir'de Kadınların Güçlenmesi İçin ÇARŞI 2025 Projesi Hayata Geçti

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında hayata geçirilen ÇARŞI 2025, beş günde 20 bin ziyaretçi ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kadınların emeğine sahip çıkıyor, onların sosyal ve ekonomik anlamda toplumda güçlenmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda üreten kadınlardan gelen talep üzerine, Balıkesir Kent Konseyi tavsiye kararıyla hayata geçen "ÇARŞI 2025" 27-31 Aralık günleri arasında 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl konseptiyle hazırlanan etkinlikte, kadınların hazırladığı el emeği ürünleri satışa sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın destekleriyle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen proje ile şehrin ticari hayatı da canlandı.

"Kadın üreticilerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri kalıcı satış tesislerimizi hayata geçireceğiz"

Kadınların ürettiği ürünleri satabilecekleri kalıcı satış noktaları oluşturacakları müjdesini veren Başkan Ahmet Akın, "Kadınların emeğine sahip çıkıyoruz. Onların sosyal ve ekonomik anlamda toplumda güçlenmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların ekonomik anlamda özgüvenlerinin artması için iş gücüne katılımlarını önemsiyoruz. Kadın üreticilerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri kalıcı satış tesislerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

"Üreten ve ürettikleriyle aile bütçesine katkı sunan tüm kadınların yanındayız"

Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için üretimde daha aktif olmasının önemine değinen Arbil Akın, "Biz üreten kadınları her zaman destekliyoruz. Kadınların kendi emekleriyle yapmış oldukları her biri el emeği göz nuru ürünler tanıtıldı, satışa sunuldu. Keyifli ve güzel bir organizasyon oldu. Üreten ve ürettikleriyle aile bütçesine katkı sunan tüm kadınların yanındayız" diye konuştu.

"Kalıcı bir kadın üretici satış merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor"

Kadınların aile ekonomilerine katkı sağlaması ve dayanışma ruhunun güçlenmesi açısından ÇARŞI 2025 projesini çok önemsediğini dile getiren Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ise "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda, 'Kadın ve Ekonomik Güçlenme' oturumunda üreten kadınların stant talepleri önemli bir ihtiyaç olarak öne çıktı.Bu talepler doğrultusunda kadınların ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirmeyi hedefleyen 'Çarşı2025' projesi hayata geçirildi. Balıkesir Kent Konseyi'nin tavsiye kararları doğrultusunda, 'Çarşı2025'in kalıcı bir kadın üretici satış merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve kıymetli eşi Arbil Akın'ın destekleriyle bu proje, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi, girişimcilik potansiyellerini açığa çıkarmayı ve şehrin sosyal dokusuna kalıcı katkılar sunmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.