Balıkesir'de Kadınların Güçlenmesi İçin ÇARŞI 2025 Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Kadınların Güçlenmesi İçin ÇARŞI 2025 Projesi Hayata Geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen ÇARŞI 2025 etkinliği, beş günde 20 bin ziyaretçiyi ağırlayarak kadın üreticilere destek sundu. Başkan Ahmet Akın, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen kalıcı satış merkezleri kuracaklarını duyurdu.

03.01.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında hayata geçirilen ÇARŞI 2025, beş günde 20 bin ziyaretçi ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kadınların emeğine sahip çıkıyor, onların sosyal ve ekonomik anlamda toplumda güçlenmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda üreten kadınlardan gelen talep üzerine, Balıkesir Kent Konseyi tavsiye kararıyla hayata geçen "ÇARŞI 2025" 27-31 Aralık günleri arasında 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl konseptiyle hazırlanan etkinlikte, kadınların hazırladığı el emeği ürünleri satışa sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın destekleriyle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen proje ile şehrin ticari hayatı da canlandı.

"Kadın üreticilerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri kalıcı satış tesislerimizi hayata geçireceğiz"

Kadınların ürettiği ürünleri satabilecekleri kalıcı satış noktaları oluşturacakları müjdesini veren Başkan Ahmet Akın, "Kadınların emeğine sahip çıkıyoruz. Onların sosyal ve ekonomik anlamda toplumda güçlenmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların ekonomik anlamda özgüvenlerinin artması için iş gücüne katılımlarını önemsiyoruz. Kadın üreticilerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri kalıcı satış tesislerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

"Üreten ve ürettikleriyle aile bütçesine katkı sunan tüm kadınların yanındayız"

Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için üretimde daha aktif olmasının önemine değinen Arbil Akın, "Biz üreten kadınları her zaman destekliyoruz. Kadınların kendi emekleriyle yapmış oldukları her biri el emeği göz nuru ürünler tanıtıldı, satışa sunuldu. Keyifli ve güzel bir organizasyon oldu. Üreten ve ürettikleriyle aile bütçesine katkı sunan tüm kadınların yanındayız" diye konuştu.

"Kalıcı bir kadın üretici satış merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor"

Kadınların aile ekonomilerine katkı sağlaması ve dayanışma ruhunun güçlenmesi açısından ÇARŞI 2025 projesini çok önemsediğini dile getiren Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ise "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda, 'Kadın ve Ekonomik Güçlenme' oturumunda üreten kadınların stant talepleri önemli bir ihtiyaç olarak öne çıktı.Bu talepler doğrultusunda kadınların ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirmeyi hedefleyen 'Çarşı2025' projesi hayata geçirildi. Balıkesir Kent Konseyi'nin tavsiye kararları doğrultusunda, 'Çarşı2025'in kalıcı bir kadın üretici satış merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve kıymetli eşi Arbil Akın'ın destekleriyle bu proje, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi, girişimcilik potansiyellerini açığa çıkarmayı ve şehrin sosyal dokusuna kalıcı katkılar sunmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Ahmet Akın, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kadınların Güçlenmesi İçin ÇARŞI 2025 Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:33:46. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kadınların Güçlenmesi İçin ÇARŞI 2025 Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.