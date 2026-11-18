Balıkesir'de kamyonette yapılan aramada 377 kilo 200 gram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir kent merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu kamyonette yapılan aramada 377 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği Yaşa'nın da katıldığı aramada yakalanan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 377 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde durdurulan kamyonette arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği "Yaşa"nın da katıldığı aramada, 377 kilo 200 gram skunk bulundu.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?