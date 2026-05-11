Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde derede kaybolan 14 yaşındaki erkek çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Balıkesir-Bigadiç kara yolu Orman Fidanlığı arkasındaki Küçükbostancı Deresi'nde bir çocuğun suda gözden kaybolduğu ihbar edildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, derede 14 yaşındaki erkek çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.
İtfaiye bünyesindeki dalgıçların çalışmaları sonucunda Y.K'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?