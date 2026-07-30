Balıkesir'de Orman Yangını: 7 Mahalle Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de Orman Yangını: 7 Mahalle Etkilendi

Balıkesir\'de Orman Yangını: 7 Mahalle Etkilendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'deki orman yangınları, Gömeç ve Ayvalık'ta 7 mahallede geniş bir alana yayıldı.

'ALEVLER GÖMEÇ VE AYVALIK'TA TOPLAM 7 MAHALLEDE GENİŞ ALANA YAYILDI'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ve Göcek'teki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahindere mevkisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bu sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Vali Ustaoğlu, "Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle, o bölgede fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi olarak katkılarını görüyoruz. Şu an Ayvalık ilçesi kırsalındayız, malumunuz yine dün öğle saatlerinde Gömeç ilçesi kırsalında Kumgedik Mahallemizde başlayan yangın maalesef hava muhalefetinin etkisiyle, yoğun rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Gömeç ve Ayvalık ilçemizde 7 mahalle kırsalında geniş bir alana yayıldı. Gömeç'in 4, Ayvalık'ın da 3 mahallesinin kırsalında devam eden yangına dün meydana geldiği andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte harekete geçerek müdahalemize başladık. Zaman zaman biz de sosyal medyadan yapılan müdahaleleri basınla vatandaşlarımızla kamuoyuyla paylaştık. Dün, olay olduğu andan itibaren 6 helikopter, 5 uçak toplamda 900'ü aşkın personelimizle birlikte vatandaşlarımızın da katılımıyla beraber yoğun bir müdahalemiz oldu ve gece yarısı özellikle 2 köyümüzde, Hacıveliler ve Tıfıllar köyümüzde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. 53 vatandaşımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Allah'a şükür köyümüzde herhangi bir zarar ziyan herhangi bir can kaybı olmadı. Zaten köyümüzün de hemen kenarında yangın durdurularak, köyümüzün etki altına alınmasının da önüne geçilmiş oldu" dedi.

'1250 HEKTAR CİVARINDA BİR ALANIN ETKİLENDİĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

Vali Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla devam eden yangına bizim müdahalemiz gerek hava unsurlarıyla gerek kara unsurlarımızda devam ediyor. Şu an itibarıyla 6 helikopter, 5 uçak, 44 arazözümüz, yine su ikmal araçlarıyla, itfaiye araçlarıyla ve özellikle köylerimizdeki bütün vatandaşlarımızın elinde bulunan su tankerlerinin de katkılarıyla müdahale devam ediyor. Gece biraz daha karanlıkta net görünüyor, geniş bir alana yayılan bir yangın söz konusu. Tahmini olarak yer yer içerisinde yanmamış alanlar olduğunu varsayıyoruz ama 1250 hektar civarında bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Net rakamları, yangın kontrol altına alındıktan sonra sizlerle paylaşırız. Burada sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla şu an burada sahadayız. Yangın kontrol altına alındıktan sonra varsa zarar ziyan tespitleri tespitini yapacağız, kısacası devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada ve vatandaşımızın buradaki sıkıntılarını giderme noktasında elbirliği ile güzel bir koordinasyon içerisinde gayret gösteriyoruz. Havadan müdahaleler ve arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah yangını kontrol altına alırız. Bizi burada en fazla tehdit eden şey şu an rüzgar. Nem oranı biraz yüksek bu bizim için inşallah avantaj teşkil eder. Diğer yandan biraz da rüzgar etkisini azaltırsa kontrol altına alma ihtimalimiz biraz daha yüksek olur" diye konuştu.

Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, Doğal Afetler, Balıkesir, Güncel, Gömeç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Orman Yangını: 7 Mahalle Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:45:17. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Orman Yangını: 7 Mahalle Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.