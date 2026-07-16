Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Deveören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 4 uçak, 1 dozer, 120 personelin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.