Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Gömeç'ten Ayvalık'a sıçrayan yangına 850 personel ve çeşitli araçlarla müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.

Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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