Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir\'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

12.08.2024 00:54
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Plakaları henüz öğrenilemeyen Rahmi Kaya (63) yönetimindeki otomobil, Umurlar Mahallesi mevkiinde Berkay Böcek (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Rahmi Kaya'nın eşi Zekiye Kaya (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Rahmi Kaya'nın oğlu Tolgahan Kaya (27) ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolgahan ile Rahmi Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların ekiplerce çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Dursunbey, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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