Balıkesir'de Ramazan Etkinlikleri Hazır

Balıkesir genelindeki okullarda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında planlanan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri için hazırlıklar bitti.

Bakanlığın "Erdem-Değer-Eylem" çerçevesiyle hazırlanan programla; okullarda "Ramazan Sokakları" ve tematik köşeler oluşturuldu. Sosyal sorumluluk projelerinin de yer aldığı çalışmalarda, yardımlaşma ve dayanışma temalı kültürel faaliyetler ön plana çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ramazan ayını öğrenciler için bir gelişim fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

Kal, "Okullarımızda paylaşmanın ve merhametin iklimini yaşayacağız. İftar programları ve sohbetlerle gençlerimizin manevi ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İl genelindeki okullarda ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.