Balıkesir'de terör operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de terör operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Balıkesir\'de terör operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda, PKK/KCK, DHKP/C ve El-Kaide silahlı terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

08.05.2024 23:07
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Balıkesir'in Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde PKK/KCK, DHKP/C ve El-Kaide silahlı terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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