Balıkesir'de Uluslararası ARDA'FEST 2024 Başladı

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Balıkesir'de bugün başlayan "Uluslararası ARDA'FEST 2024"te pek çok konser verilecek.

ARDA'FEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında 6 ilçede 20 konser verilecek.

Açılış konseri bugün Adramytteion Kazı Evi'nde gerçekleştirilen festivalin son konseri, 17 Ağustos 2023 günü 20.30'da Burhaniye Ören Meydanı'nda Festival Orkestrası ile yapılacak.

Keman virtüözümüz Cihat Aşkın'ın sanat yönetiminde bu yıl ikinci kez yapılan ADRA'FEST, dünyaca ünlü sanatçılardan oluşan kadrosuyla Balıkesir kültür ve sanat yaşantısını canlandıracak.

ADRA'FEST programına dair detaylı bilgiye "adrafest.com" adresi ve festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.