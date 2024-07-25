Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi'ndeki arazide Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Dron destekli operasyonda, bir evin bahçesi ile hazine arazisinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen Y.Ö. ile S.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.