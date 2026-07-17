Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 bin 824 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

Belirlenen adreslere narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, inşaat halindeki bir binaya gizlenmiş 78 bin 824 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanan zanlının ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ile para sayma makinesi bulundu.

Şüphelinin, operasyon sırasında yakalanmamak amacıyla evde bulunan sentetik ecza haplar ile paraları pencere ve balkondan attığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.