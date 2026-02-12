Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir\'de Yangın Kontrol Altına Alındı
12.02.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın, söndürüldü.

Ağır Sanayi Bölgesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki bir yapı malzemesi firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgede inceleme yaptıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm birimlerimiz olay duyulur duyulmaz harekete geçti ve arkadaşlarımızın seri müdahalesi sonucu çok kısa sürede kontrol altına alındı. Burası inşaat malzemeleri satışı yapılan bir depo, bayağı geniş bir alan. Şu an ilk gözlemimiz küçük bir kısmında bu yangın meydana gelmiş. Büyümeden de tüm ekiplerimizin fedakarca çalışması sonucu önlenmiş bir yangın. Dediğim gibi herhangi bir can kaybımız yok. Ben tekrar iş yeri sahiplerimize geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Balıkesir, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:11:22. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.