Balıkesir\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın, söndürüldü.

Ağır Sanayi Bölgesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki bir yapı malzemesi firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgede inceleme yaptıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm birimlerimiz olay duyulur duyulmaz harekete geçti ve arkadaşlarımızın seri müdahalesi sonucu çok kısa sürede kontrol altına alındı. Burası inşaat malzemeleri satışı yapılan bir depo, bayağı geniş bir alan. Şu an ilk gözlemimiz küçük bir kısmında bu yangın meydana gelmiş. Büyümeden de tüm ekiplerimizin fedakarca çalışması sonucu önlenmiş bir yangın. Dediğim gibi herhangi bir can kaybımız yok. Ben tekrar iş yeri sahiplerimize geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın."