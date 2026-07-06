Balıkesir'de Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika
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Balıkesir'de Yangınlar Kontrol Altında

Balıkesir\'de Yangınlar Kontrol Altında
06.07.2026 13:41
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Altıeylül ve Kepsut'taki orman yangınları kontrol altına alındı, müdahale devam ediyor.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman dışı alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Kepsut ilçesindeki orman yangını da büyük ölçüde kontrol altında olduğu bildirildi.

Kepsut'un Sarıfakılar, Göçenler, Gedikler ve Karaağaç mahallelerine yakın bölgede dün saat 11.00 sıralarında orman dışı arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıp, kısa sürede ormana sıçradı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve hava araçları, Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, BASKİ'ye ait 1 su tankeri, Altıeylül Belediyesi'ne ait 1 su tankeri, 1 kepçe ve Kepsut Belediyesi'ne ait 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangının etkisinde olan mahallelerde vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 otobüs yönlendirildi. Alevlerle mücadele gece boyunca da sürdü.

Altıeylül ilçesinin Bereketli ve Taşköy mahalleleri arasındaki bölgede, dün saat 15.30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 2 iş makinesi, BASKİ 2 su tankeri, Altıeylül Belediyesi 1 su tankeri, 1 iş makinesi ile müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç durumunda Taşköy'ün tahliyesi için 4 otobüs gönderildi. Alevlere müdahale gece boyunca karadan devam etti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından her iki yangınla ilgili açıklama yapıldı. Saat 08.00'de yapılan açıklamada yangınların orman dışı alanlarda, ihmal sonucu çıktığı bildirildi. Açıklamada Kepsut'taki yangının büyük ölçüde, Altıeylül Mahallesi'ndeki yangının ise tamamen kontrol altına alındığını bildirildi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Acil Durum, Altıeylül, Balıkesir, Belediye, 3. Sayfa, İtfaiye, Kepsut, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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