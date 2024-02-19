Balıkesir'de yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir\'de yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden hakimliğe sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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