Balıkesir'de Yeni ve Yenilenen Halı Sahalarla Spor Erişimi Artıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerle çocukların sportif aktivitelere katılımını artırmak amacıyla kırsal ve merkez mahallelerde yeni sahalar inşa ederken deforme olan mevcut sahaları da baştan sona yeniliyor. Spor kültürünü mahallelerde canlandırmak için gelen talepler doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelere yeni halı sahalar kazandırılıyor.

Bu kapsamda Altıeylül’ün Aslıhan, Ortamandıra mahalleleri ile İvrindi’nin Soğanbükü mahallesinde 648 metrekarelik yeni sentetik çim sahalarının yapımına başlanırken Balya’nın Kocacami ve Gönen’in Sarıköy mahallelerinde 800 metrekarelik mevcut sahalar tamamen yenilendi. Zemin değişiminden boya ve ağ montajına kadar titizlikle yürütülen çalışmalarla kırsal mahalleler modern ve güvenli spor alanlarına kavuşturuldu.

Vatandaşlar, taleplerine anında dönüş aldıklarını ve yeni halı sahalarına kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Ortamandıra Mahallesi Muhtarı Özgür Bozdağ, daha önce halı saha olmadığını belirterek, 'Bu eksiklik Ahmet Başkan sayesinde giderilmiş oldu' dedi. Sarıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Baltacıoğlu ise eski sahanın deforme olduğunu ve yenilendiğini söyleyerek teşekkür etti.

Diğer mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, çocukların ve gençlerin artık daha güvenli ve modern sahalarda spor yapabildiklerini vurguladılar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde her mahallede sportif aktivitelere erişim her geçen gün artırılıyor.