Balıkesir'de Yeni ve Yenilenen Halı Sahalarla Spor Erişimi Artıyor

09.04.2026 13:53
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve çocukların sportif aktivitelere katılımını artırmak için kırsal ve merkez mahallelerde yeni sentetik çim sahaları inşa ediyor ve deforme olan mevcut sahaları baştan sona yeniliyor.

Bu kapsamda Altıeylül’ün Aslıhan, Ortamandıra mahalleleri ile İvrindi’nin Soğanbükü mahallesinde 648 metrekarelik yeni sentetik çim sahalarının yapımına başlanırken Balya’nın Kocacami ve Gönen’in Sarıköy mahallelerinde 800 metrekarelik mevcut sahalar tamamen yenilendi. Zemin değişiminden boya ve ağ montajına kadar titizlikle yürütülen çalışmalarla kırsal mahalleler modern ve güvenli spor alanlarına kavuşturuldu.

Vatandaşlar, taleplerine anında dönüş aldıklarını ve yeni halı sahalarına kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Ortamandıra Mahallesi Muhtarı Özgür Bozdağ, daha önce halı saha olmadığını belirterek, 'Bu eksiklik Ahmet Başkan sayesinde giderilmiş oldu' dedi. Sarıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Baltacıoğlu ise eski sahanın deforme olduğunu ve yenilendiğini söyleyerek teşekkür etti.

Diğer mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, çocukların ve gençlerin artık daha güvenli ve modern sahalarda spor yapabildiklerini vurguladılar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde her mahallede sportif aktivitelere erişim her geçen gün artırılıyor.

