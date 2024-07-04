Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir\'deki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına 98 araç ve 230 personel müdahale etti. Ekipler, hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangında görev yapan ekiplere teşekkür etti.

04.07.2024 12:09
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Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide dün çıkan ve ormanlık alana sirayet eden yangına 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, greyder ve diğer kurumlardan gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

Bugün sabah saatlerinde ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.

Ekipler, hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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