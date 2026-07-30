Balıkesir'deki Yangında 5 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'deki Yangında 5 Yaralı

Balıkesir\'deki Yangında 5 Yaralı
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Balıkesir'deki yangında yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikeleri yok.

YANGINDA YARALANAN 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Balıkesir Valiliği, sanal medya hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "29 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Gömeç ilçemizin Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan yangınla mücadelemiz devam etmektedir. Gömeç ilçemizin 4, Ayvalık ilçemizin 4, Burhaniye ilçemizin 1 mahallesi olmak üzere toplam 9 mahallemizi etkileyen yangınla mücadelede 6 uçak, 7 helikopter, 56 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans ve 920 personel ile 60 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında görev almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerimizden tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlarımız için Ayvalık KYK yurdunda barınma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca 720 küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Yangına müdahale esnasında yaralanan 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli, 1 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 5 kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

VALİ USTAOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve yaralanan görevlileri Ayvalık Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu, fedakarca görev yapan tüm ekiplere acil şifalar temennisinde bulundu.

Seza Nur ALPDÜNDAR-Hüsnü EVREN-Kadri KAYA/BALIKESİR,

Kaynak: DHA

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