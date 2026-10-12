Balıkesir Dursunbey'de park halindeki minibüs yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Balıkesir Dursunbey'de park halindeki minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

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Balıkesir Dursunbey\'de park halindeki minibüs yangında kullanılamaz hale geldi
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki 10 ZG 326 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki 10 ZG 326 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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