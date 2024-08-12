Balıkesir Dursunbey'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, 11 arazöz, 5 su ikmal, 4 hizmet ve 5 ilk müdahale aracı, 2 uçak, 3 helikopter, bir dozer, bir greyder, 37 iş makinesi ve 120 personelle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.