Balıkesir'e Atık Su Deşarjı Nedeniyle 668 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Balıkesir'e Atık Su Deşarjı Nedeniyle 668 Bin TL Ceza

Balıkesir\'e Atık Su Deşarjı Nedeniyle 668 Bin TL Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne denize atık su deşarjı yaptığı gerekçesiyle 668 bin 667 TL idari ceza uygulandığını açıkladı. İncelemelerde, denizdeki renk değişiminin sebebi olarak belirlenen deşarj nedeniyle savcılığa suç duyurusunda da bulunulmuştur.

30.01.2025 14:23  Güncelleme: 14:24
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne denize atık su deşarj ettiği gerekçesiyle 668 bin 667 TL idari ceza uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ekiplerince Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde inceleme yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne ait atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından denize atık su deşarjı yapıldığı tespit edilmiştir. Çevre Kanunu'na istinaden ilgili belediyeye 668 bin 667 TL idari para cezası uygulanmış, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Denetleme ve izleme çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'e Atık Su Deşarjı Nedeniyle 668 Bin TL Ceza - Son Dakika

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